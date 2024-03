Kilka dni temu planowaliśmy dla Was post po dłuższej naszej nieobecności tutaj. Raczej miał on dotyczyć tego co się dzieje pozytywnego na Gospodarstwie, jak się rozwijamy i co dla Was szykujemy. Rzeczywistość jednak pisze swój scenariusz, nie zawsze taki jaki chcemy.



Niestety w dniu 01.03.2024 miał miejsce pożar naszej stodoły, w której przechowywaliśmy siano i słomę. Na szczęście naszym pracownikom, oraz zwierzętom nic się nie stało ale pożar pochłonął blisko 2/3 zapasów jakie mieliśmy.



W całą akcję gaśniczą zaangażowane było 16 Zastępów Straży Pożarnej. Dlatego też z tego miejsca chcielibyśmy podziękować każdemu z osobna, kto pomagał ratować nasz dobytek m.in



Jednostki OSP biorące udział w gaszeniu pożaru:



Ochotnicza Straż Pożarna w Nowolesiu

OSP Kuropatnik

OSP Brożec

OSP PRUSY

OSP KSRG Kondratowice

OSP Przeworno

OSP Węgry

OSP KSRG Pustków Wilczkowski

OSP Zielenice

OSP Nieszkowice

Stanowisko Kierowania KP PSP Strzelin - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie



Każdemu strażakowi z OSP i PSP oraz Pani Burmistrz Strzelina Dorocie Pawnuk dziękujemy serdecznie za błyskawicznie przeprowadzoną akcje gaśniczą, zaangażowanie oraz trud włożony w pracę dla naszego gospodarstwa. Bez Was, Waszej pomocy i dobrego serca pożar mógł zając jeszcze większą powierzchnię i aż strach pomyśleć jak mogłoby się to skończyć.

Ale nie zwalniamy tempa, odrodzimy się jak feniks z popiołów.?



Śledźcie nas uważnie bo przygotowujemy sporo nowych produktów i planujemy wznowić działanie Manufaktura Dobra w nowej odsłonie, już w tym tygodniu na gospodarstwo przywieziemy 400 pisklaków gęsi kołudzkiej oraz 7 loszek rasy puławskiej.